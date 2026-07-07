Microsoft bringt Cloud Rebuild für kaputte Windows-11-Systeme

Wenn die bisherigen Möglichkeiten von WinRE zur Reparatur oder zum Neuaufsetzen eines Windows-11-Systems versagen, hat Microsoft
eine neue Variante im Köcher: Aktuelle Insider-Builds von Windows 11 im Experimental Channel präsentieren neben dem Point-in-Time Restore und dem Zurücksetzen des PCs zusätzlich die Option Cloud Rebuild. Diese kommt ohne eine lokal vorhandene Wiederherstellungspartition und ohne externe Datenträger aus. Für die Wiederherstellung wird vielmehr ein komplettes, frisches Windows-11-Image aus der Cloud geladen, ebenso alle benötigten Hardware-Treiber. Mit anderen Worten: Es findet eine absolut saubere Neuinstallation von Windows 11 statt. Der PC soll danach sofort wieder benutzbar sein.
Allerdings werden beim Cloud Rebuild sämtliche persönlichen Files und installierten Apps gelöscht – diese müssen also nachträglich wieder manuell installiert werden. Ein weiterer Knackpunkt ist, dass Cloud Rebuild aus dem Windows Recovery Environment (WinRE) gestartet wird und für den Download naturgemäss eine in WinRE zugängliche Internetverbindung benötigt, egal ob via LAN oder WLAN. In den Release Notes
zum Insider Preview Build 26300.8772 weist Microsoft kurz auf die neue Möglichkeit hin. Weitere Informationen finden sich in einem speziellen Dokument
, das den derzeitigen Vorschaucharakter von Cloud Rebuild explizit herausstreicht und konkrete Anleitungen gibt.
(ubi)