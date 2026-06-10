Windows-11-Patchday verbessert Bluetooth und Performance

Microsoft hat die monatlichen Updates für die Windows-11-Versionen 24H2 und 25H2 wie auch die ARM-basierte Version 26H1 veröffentlicht. Das kumulative Update für Windows 11 mit der Kennung KB5094126 bringt neben den Neuerungen der Mai-Preview
eine Aktualisierung des Secure-Boot-Zertifikats und behebt ein Hypervisor-Problem. Dazu wird eine Reihe von Sicherheitsschwachstellen behoben, mitunter ein Leck bei der Bitlocker-Verschlüsselung
.
Was die neuen Features betrifft, unterstützt Windows 11 nun Shared Audio, womit Audio-Streams auf zwei Bluetooth-Geräte ausgegeben werden können. Daneben findet sich bei Rechnern mit NPU im Task Manager eine entsprechende Anzeige, die über die Nutzung des KI-Chips Auskunft gibt. Ausserdem vermögen jetzt mehrere Apps auf einen Kamera-Stream zuzugreifen und Benutzerordner lassen sich nun beim Setup mit individuellen Bezeichnungen versehen. Weitere Verbesserungen betreffen die Windows-Suche oder die Bildschirmlupe.
Dazu verspricht Microsoft
, dass das Update spürbare Performance-Verbesserungen auf der Benutzeroberfläche bringt. So sollen Elemente wie das Startmenü schneller reagieren und Hintergrundprozesse sollen beschleunigt ablaufen.
(rd)