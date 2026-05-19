Updates vom Mai-Patchday schlagen wegen EFI-Platzmangel fehl

Auf gewissen Windows-11-Systemen lassen sich die Patches von Microsofts Mai-Patchday gar nicht erst installieren, wie der Hersteller in einer Message-Center-Meldung erwähnt. Die Installation bricht in solchen Fällen mit dem Fehlercode 0x800f0922 ab. Betroffen sind PCs, deren EFI-Partition zu wenig Platz aufweist – Microsoft
spricht konkret von 10 MB oder weniger. Es könne sein, dass die Installation scheinbar korrekt beginne, bei zwischen 35 und 65 Prozent Vervollständigung jedoch abbreche. Dann heisst es seitens des Systems schlicht "Something didn’t go as planned. Undoing changes."
Microsoft empfiehlt zwei verschiedene Workarounds. Erstens könne man die Registry-Einstellung für ESP modifizieren und danach das System neu starten – Näheres findet sich in der Meldung
. Microsoft warnt allerdings, dass sich dadurch Probleme mit dem System ergeben können. Als zweite Variante empfiehlt der Windows-Anbieter den Beizug der Funktion Known Issue Rollback (KIR). Hier sei die Problemlösung bereits automatisch auf Consumer-Geräte und nicht gemanagte Business Geräte ausgerollt worden. Enterprise-gemanagte Geräte müssen dazu eine Änderung in der Group Policy vornehmen.
(ubi)