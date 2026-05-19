cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Updates vom Mai-Patchday schlagen wegen EFI-Platzmangel fehl
Quelle: Depositphotos

Updates vom Mai-Patchday schlagen wegen EFI-Platzmangel fehl

Findet sich auf der EFI-Partition eines Windows-11-Systems nicht genügend Platz, kann die Installation der Updates vom Mai-Patchday mit Error Code 0x800f0922 fehlschlagen. Microsoft hält zwei Workarounds bereit.
19. Mai 2026

     

Auf gewissen Windows-11-Systemen lassen sich die Patches von Microsofts Mai-Patchday gar nicht erst installieren, wie der Hersteller in einer Message-Center-Meldung erwähnt. Die Installation bricht in solchen Fällen mit dem Fehlercode 0x800f0922 ab. Betroffen sind PCs, deren EFI-Partition zu wenig Platz aufweist – Microsoft spricht konkret von 10 MB oder weniger. Es könne sein, dass die Installation scheinbar korrekt beginne, bei zwischen 35 und 65 Prozent Vervollständigung jedoch abbreche. Dann heisst es seitens des Systems schlicht "Something didn’t go as planned. Undoing changes."


Microsoft empfiehlt zwei verschiedene Workarounds. Erstens könne man die Registry-Einstellung für ESP modifizieren und danach das System neu starten – Näheres findet sich in der Meldung. Microsoft warnt allerdings, dass sich dadurch Probleme mit dem System ergeben können. Als zweite Variante empfiehlt der Windows-Anbieter den Beizug der Funktion Known Issue Rollback (KIR). Hier sei die Problemlösung bereits automatisch auf Consumer-Geräte und nicht gemanagte Business Geräte ausgerollt worden. Enterprise-gemanagte Geräte müssen dazu eine Änderung in der Group Policy vornehmen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Mai-Patchday schliesst kritische Windows-Lücken

 13. Mai 2026 - Microsoft hat zum Mai-Patchday zahlreiche Sicherheitsupdates für Windows, Azure, Office, Sharepoint und weitere Produkte veröffentlicht. Besonders kritisch ist eine Lücke im Windows-DNS-Client, über die Angreifer Schadcode einschleusen könnten.

Windows 11 Update blockiert Backup-Anwendungen

 4. Mai 2026 - Das jüngste Update für Windows 11 sorgt für Fehlermeldungen bei Backup-Anwendungen wie Macrium Reflect. Microsoft hat den Bug mittlerweile bestätigt.

Endlosschleifen und Abstürze nach April-Patchday

 20. April 2026 - Die Windows-Updates KB5083769 und KB5082052 machen Probleme. Es kann zu mehreren aufeinanderfolgenden Restarts oder zum Zwang führen, den Bitlocker Key für das System erneut einzugeben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER