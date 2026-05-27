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Windows-11-Update erweitert Audio, Kamera und Task-Manager
Quelle: Depositphotos

Windows-11-Update erweitert Audio, Kamera und Task-Manager

Microsoft verteilt ein optionales Update für Windows 11 24H2 und 25H2. Es soll das System schneller machen und bringt unter anderem Shared Audio, genauere KI-Anzeigen im Task-Manager sowie neue Kameraoptionen.
27. Mai 2026

     

Windows 11 erhält mit KB5089573 ein umfangreiches freiwilliges Update, das Leistung, Gerätefunktionen und Zuverlässigkeit verbessern soll. Die Aktualisierung ist kein Sicherheitsupdate und muss deshalb manuell über Windows Update oder den Microsoft Update Catalog installiert werden. Sie erscheint für Windows 11 24H2 und 25H2 mit den Build-Nummern 26100.8524 und 26200.8524.

Eine der Neuerungen ist Shared Audio. Damit können zwei Personen gleichzeitig denselben Ton von einem Windows-11-PC hören, etwa beim gemeinsamen Schauen eines Films oder beim Musikhören. Die Funktion nutzt Bluetooth LE Audio und setzt zwei unterstützte, gekoppelte und verbundene Geräte voraus. Auch die Windows-Lupe erhält Verbesserungen, unter anderem klarere Ansagen bei der Nutzung mit Screenreadern und eine flüssigere Darstellung im Linsenmodus.


Für neuere KI-PCs baut Microsoft den Task-Manager aus. Auf Geräten mit einer NPU, also einer speziellen Recheneinheit für KI-Aufgaben, lässt sich künftig genauer nachvollziehen, welche Prozesse diese Einheit nutzen. Dazu kommen neue optionale Spalten für NPU-Nutzung, NPU-Speicher und App-Isolation. Ebenfalls neu ist ein Multi-App-Modus für die Kamera. Dadurch können mehrere Programme gleichzeitig auf denselben Kamerastream zugreifen, statt sich gegenseitig zu blockieren.

Weitere Änderungen betreffen Windows Hello, die Suche, USB-Geräte, den Microsoft Store und die allgemeine Systemleistung. Apps, Startmenü, Suche und Action Center sollen schneller starten oder reagieren. Windows Search findet Dateien neu bereits mit Eingaben ab zwei Zeichen, und bei USB4-Docks sollen angeschlossene Displays zuverlässiger aufwachen. Wer das optionale Update nicht manuell installiert, soll die Neuerungen voraussichtlich mit dem Patchday im Juni 2026 erhalten. (dow)


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