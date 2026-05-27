Windows 11: Copilot wird wieder zur Sidebar

Laut einem Bericht
von "Windows Latest" will Microsoft
die Oberfläche für seine KI Copilot in Windows 11 wie zu den Anfangszeiten wieder in Form einer Seitenleiste am rechten (oder linken) Bildschirmrand erscheinen lassen. Die Neuerung soll demnach mit der Zeit auf alle User ausgerollt werden. Der Autor betont allerdings, Copilot werde standardmässig nach wie vor als App in einem eigenen Fenster geöffnet – aber beim Klick auf ein neues Dropdown-Menü in der Titelleiste würden Snapping-Optionen erscheinen, mit deren Hilfe Copilot an den Bildschirmrand geheftet werden könne. Dabei sei unklar, ob das Copilot-Fenster bei der Nutzung fortgeschrittener Features wie Copilot Vision automatisch an den Rand verbannt werde.
Sobald Copilot an den Bildschirmrand geheftet ist, wird das restliche Windows-11-Interface nach links (oder rechts) verschoben. Die zur Verfügung stehende Bildschirmfläche verkleinert sich damit, was nicht allen Nutzern gefallen und vor allem auf kleineren Laptop-Bildschirmen eher stören dürfte. Auf grossen Monitoren hingegen kann sich die neue Snapping-Option durchaus als nützlich erweisen und die Übersicht verbessern: Die KI bleibt immer auf sichtbare Weise verfügbar, statt in einem von zahlreichen schwebenden Fenstern auf dem Screen zu verweilen.
Das Design von Copilot hat Microsoft
im Lauf seiner mehrjährigen Geschichte immer wieder überarbeitet, von der anfänglichen reinen Seitenleiste in Windows 10 über die eigenständige App bis hin zur heutigen Form, bei der Copilot in einem Edge-basierten Web-Wrapper präsentiert wird. Mit der neu auftauchenden Snapping-Option kehrt man gewissermassen wieder zu den Anfängen zurück. Und auch abgesehen von der Oberfläche an sich hat der Hersteller in letzter Zeit verschiedene Anpassungen vorgenommen. So sind die Copilot-Buttons aus verschiedenen mit Windows 11 mitgelieferten Apps verschwunden, und in Zukunft soll sich gar die Copilot-Taste, die sich auf der Tastatur von Copilot+-Laptops befindet, wieder frei belegen lassen ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
(ubi)