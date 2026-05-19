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Die Copilot-Taste steht vor dem Aus
Quelle: Depositphotos

Die Copilot-Taste steht vor dem Aus

Microsoft hat erkannt, dass die dedizierte Copilot-Taste vielleicht doch nicht eine so gute Idee war. In einem kommenden Windows-Update will der Hersteller es ermöglichen, dass Nutzer die Taste nach eigenem Gusto umkonfigurieren können.
19. Mai 2026

     

Mit dem Aufkommen von KI-fähiger PCs im Jahr 2024 kam Microsoft auf die Idee, entsprechende Geräte mit einem speziellen Button ausstatten zu lassen: Mit der Copilot-Taste, bei passenden Formfaktoren wie Mini-PCs direkt am Gerät oder auf der Laptop-Tastatur sollte sich die "Copilot Experience" per Knopfdruck starten lassen. Das Feature stiess allerdings auf wenig Gegenliebe bei den Usern, und auch alles rund um Copilot ist bis heute weniger von Erfolg geprägt, als Microsoft es sich vermutlich gewünscht hat.


Besonders störend ist für viele User, dass die Copilot-Taste auf der Tastatur den Platz der Ctrl-Taste (Strg) auf der rechten Seite neben der Leertaste einnimmt, die gerne zum Aufrufen des Kontextmenüs verwendet wird. Microsoft hat darüber hinaus die Option aus dem Betriebssystem entfernt, diese Taste umzukonfigurieren und wieder zur Ctrl-Taste zu machen. Diese Politik scheint sich nun zu ändern, wie der Windows-Hersteller in einem Supportdokument vermeldet (via "Windows Central"): "Microsoft ist bestrebt, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, die Funktionen der Copilot-Taste individuell anzupassen. Im Laufe dieses Jahres wird ein Windows 11-Update veröffentlicht, das eine neue Einstellungsoption enthält, mit der Sie die Copilot-Taste so umkonfigurieren können, dass sie als Kontextmenü-Taste oder rechte Strg-Taste fungiert." (ubi)


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