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Copilot-Branding wird aus Notepad entfernt
Quelle: Neowin/X/phantomofearth

Copilot-Branding wird aus Notepad entfernt

Im Texteditor Notepad wurde Copilot in Schreibtools umbenannt und auch in den Einstellungen wurde der KI-Begriff ersetzt. Dabei hat Microsoft eigentlich angekündigt, unnötige Copilot-Features in der App zu reduzieren.
10. April 2026

     

In den vergangenen Monaten hat Microsoft keine Gelegenheit ausgelassen, die breite Produktpalette an allen Ecken und Enden mit Copilot-Funktionalität und damit diversen KI-gestützten Funktionen zu erweitern. Von Anwenderseite wurde das Vorgehen mit unterschiedlichen Reaktionen aufgenommen und in vielen Kommentaren war ein Copilot-Überdruss spürbar.

Wie die jüngste Preview-Version von Notepad zeigt, scheint Microsoft vom Copilot-Branding jetzt aber abzurücken. Wie "Neowin" meldet, wurde die KI-Funktionalität zwar nicht zurückgefahren, jedoch umbenannt. So wird Copilot in der Toolbar neu als Schreibtools bezeichnet und in den Einstellungen heisst es nicht mehr "KI-Features", und es ist neu von "Erweiterte Features" die Rede.


Vor rund drei Wochen hat Microsoft angekündigt, den Wünschen der Windows-11-Benutzer vemehrt Rechnung tragen zu wollen. Konkret genannt wurde neben einer frei positionierbaren Taskbar und weniger Unterbrechungen bei Updates auch eine sinnvollere KI-Implementierung. So versprach der Konzern, KI nur noch dort zu integrieren, wo es sinnvoll sei. Man wolle sich auf Funktionen konzentrieren, die wirklich nützlich und gut durchdacht sind. Entsprechend werde man unnötige Copilot-Zugänge reduzieren, wobei man bei den Apps Snipping Tool, Fotos, Widgets und Notepad beginnen werde.

Eigentlich hätte man daraus schliessen können, dass die KI-Funktionalität aus den besagten Tools verschwindet und nicht einfach umbenannt wird. Man darf gespannt sein, wie die Reduzierung bei den anderen Windows-Apps vollzogen wird. (rd)


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