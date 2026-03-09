Microsoft werkelt an Screenshot-Tool für Copilot

In der Microsoft
365 Roadmap taucht ein Eintrag
namens „Take Screenshot in Copilot“ auf. Zur Erklärung liefern die Reedmonder wie in der Roadmap üblich einen knapp gehaltenen Satz: "Benutzern eine schnelle, integrierte Möglichkeit bieten, Screenshots zu erstellen und diese in Copilot-Prompts einzufügen, damit sie visuelle Zusammenhänge leichter vermitteln und genauere, umsetzbare Hilfe erhalten können." Weitere Details hat Microsoft nicht angegeben. Die neue Funktion dürfte aber so arbeiten, dass ein Screenshot direkt in der aktuell genutzten Anwendung erstellt und im Copilot eingefügt werden kann, ohne dass dazu ein Umweg über klassische Screenshot-Software wie das in Windows integrierte Snipping Tool erforderlich ist. Mit anderen Worten: Der Arbeitsablauf muss nicht unterbrochen werden, um den Screenshot zu erstellen.
Aus dem Roadmap-Eintrag geht hervor, dass das Feature aktuell in Entwicklung ist, der Rollout soll jedoch noch im März 2026 starten. Betroffen sind demnach Microsoft 365 und Microsoft 365 Copilot – es kann also sein, dass sich das Screenshot-Tool nur mit dem kostenpflichtigen Microsoft 365 Copilot nutzen lässt und primär in die Desktop-Anwendungen von Microsoft 365 integriert wird.
(ubi)