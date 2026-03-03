Microsoft lässt Printscreen-Taste per Policy konfigurieren

Mit dem Windows 11 Build 26300 führt Microsoft
eine neue Group Policy ein, mit der sich das Verhalten der Printscreen-Taste gezielt steuern lässt. Ist die Policy "Make Print Screen Key Yieldable" aktiviert, können entsprechend programmierte Dritthersteller-Apps das Drücken der Taste abfangen und der eigenen Programmlogik übermitteln. Dabei wird die Standardfunktionalität der Taste übergangen. Zuerst bemerkt wurde die neue Einstellmöglichkeit von Bluesky-User Tero
.
Per Default ist die Policy nicht konfiguriert, sowohl das systemeigene Snipping Tool als auch andere Screenshot Apps erhalten dann Tastendruck-Events. Administratoren können die Policy über den Group Policy Editor aktivieren oder deaktivieren. Im deaktivierten Zustand ist es Apps von Drittherstellen nicht erlaubt, von der Printscreen-Taste Gebrauch zu machen. Auf diese Weise lässt sich unterbinden, dass andere Apps als Microsofts Snipping Tool auf die Taste zugreifen können.
(ubi)