Microsoft lässt Printscreen-Taste per Policy konfigurieren
Eine neuer Windows 11 Build enthält eine Gruppenrichtlinie, mit der sich das Verhalten des Systems bei einem Druck auf die Printscreen-Taste konfigurieren lässt. Es geht darum, ob Apps von Drittherstellern Tastendruck-Events abfangen können oder nicht.
3. März 2026

     

Mit dem Windows 11 Build 26300 führt Microsoft eine neue Group Policy ein, mit der sich das Verhalten der Printscreen-Taste gezielt steuern lässt. Ist die Policy "Make Print Screen Key Yieldable" aktiviert, können entsprechend programmierte Dritthersteller-Apps das Drücken der Taste abfangen und der eigenen Programmlogik übermitteln. Dabei wird die Standardfunktionalität der Taste übergangen. Zuerst bemerkt wurde die neue Einstellmöglichkeit von Bluesky-User Tero.


Per Default ist die Policy nicht konfiguriert, sowohl das systemeigene Snipping Tool als auch andere Screenshot Apps erhalten dann Tastendruck-Events. Administratoren können die Policy über den Group Policy Editor aktivieren oder deaktivieren. Im deaktivierten Zustand ist es Apps von Drittherstellen nicht erlaubt, von der Printscreen-Taste Gebrauch zu machen. Auf diese Weise lässt sich unterbinden, dass andere Apps als Microsofts Snipping Tool auf die Taste zugreifen können. (ubi)


