Copilot App öffnet neu Webseiten und speichert Passwörter

Microsoft
hat eine neue Vorabversion der Copilot App veröffentlicht, die den KI-Assistenten um Webbrowser-Funktionen erweitert. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag
mitteilt, vermag Copilot Links neu direkt in der App zu öffnen. Sobald in einem Chat auf einen Link geklickt wird, wird der Website-Inhalt in einem Sidepanel neben der Konversation angezeigt und das Öffnen eines separaten Browser-Fensters erübrigt sich.
Sofern man die entsprechende Bewilligung erteilt, hat Copilot in der entsprechenden Konversation auch Zugriff auf den Kontext der Tabs, wodurch ergänzende Fragen gestellt, Informationen über mehrere Tabs hinweg zusammengefasst werden können oder Copilot um Hilfe bei der Formulierung gebeten werden kann. Die geöffneten Tabs werden jeweils zusammen mit der Konversation gespeichert, womit man jederzeit dazu zurückkehren kann.
Ausserdem ist Copilot neu in der Lage, auch Passwörter oder Formulardaten zu synchronisieren, um etwa schnell auf passwortgeschützte Website-Bereiche zuzugreifen. Da es nicht jedermanns Sache ist, Copilot seine Zugangsdaten anzuvertrauen, muss diese Funktion aktiv freigeschaltet werden.
Die neuen Features werden in den Copilot-Versionen 146.0.3856.39 und höher bereitgestellt. Der Rollout für die Teilnehmer am Insider-Programm ist angelaufen.
(rd)