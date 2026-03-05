cnt
Copilot App öffnet neu Webseiten und speichert Passwörter
Die Copilot-App verfügt in der jüngsten Preview über integrierte Browser-Funktionen. Auch ist sie in der Lage, Website-Zugangsdaten zu speichern.
5. März 2026

     

Microsoft hat eine neue Vorabversion der Copilot App veröffentlicht, die den KI-Assistenten um Webbrowser-Funktionen erweitert. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag mitteilt, vermag Copilot Links neu direkt in der App zu öffnen. Sobald in einem Chat auf einen Link geklickt wird, wird der Website-Inhalt in einem Sidepanel neben der Konversation angezeigt und das Öffnen eines separaten Browser-Fensters erübrigt sich.

Sofern man die entsprechende Bewilligung erteilt, hat Copilot in der entsprechenden Konversation auch Zugriff auf den Kontext der Tabs, wodurch ergänzende Fragen gestellt, Informationen über mehrere Tabs hinweg zusammengefasst werden können oder Copilot um Hilfe bei der Formulierung gebeten werden kann. Die geöffneten Tabs werden jeweils zusammen mit der Konversation gespeichert, womit man jederzeit dazu zurückkehren kann.


Ausserdem ist Copilot neu in der Lage, auch Passwörter oder Formulardaten zu synchronisieren, um etwa schnell auf passwortgeschützte Website-Bereiche zuzugreifen. Da es nicht jedermanns Sache ist, Copilot seine Zugangsdaten anzuvertrauen, muss diese Funktion aktiv freigeschaltet werden.

Die neuen Features werden in den Copilot-Versionen 146.0.3856.39 und höher bereitgestellt. Der Rollout für die Teilnehmer am Insider-Programm ist angelaufen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Copilot Tasks ist Microsofts neuer Agent für Web und Apps

 27. Februar 2026 - Microsoft führt Copilot Tasks als neuen KI-Dienst ein, der Aufgaben selbstständig ausführt statt nur Antworten zu liefern. Das Tool soll im Hintergrund per Browser und App-Zugriff arbeiten und sich auch als wiederkehrende oder terminierte Aufgabe einrichten lassen.

Datenpanne: Copilot greift unerlaubt auf vertrauliche Mails zu

 17. Februar 2026 - Über geraume Zeit konnte Copilot auf Mails und Dateien zugreifen, die als vertraulich markiert waren und laut Policy hätten verborgen bleiben müssen. Schuld war ein Fehler im Code.

Microsoft plant Copilot-Upgrade für Powerpoint und Outlook

 12. Februar 2026 - Microsoft will Microsoft 365 Copilot in den nächsten Monaten mit neuen Funktionen erweitern. Laut Einträgen in der Microsoft-365-Roadmap sind vor allem Verbesserungen für Powerpoint und Outlook vorgesehen.


