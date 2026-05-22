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Mehr Flexibilität beim Copilot-Button in Office-Apps
Quelle: Microsoft

Mehr Flexibilität beim Copilot-Button in Office-Apps

Schon bald haben Nutzer von Microsofts-Office-Apps die Möglichkeit, den neuen Copilot-Button ins Ribbon-Menü zu verschieben. Microsoft hat sich aufgrund von Anwenderfeedback zu den Schritt entschieden.
22. Mai 2026

     

Vor einigen Wochen hat Microsoft damit begonnen, in den Office-Anwendungen Word, Excel und Co. im unteren rechten Bildschirmbereich einen Copilot-Button zu platzieren. Ein Klick auf die als Dynamic Action Button bezeichnete Schaltfläche stellt die bekannten Funktionen das KI-Assistenten zur Verfügung. Negative Reaktionen von Anwenderseite folgten dann aber umgehend, wobei man sich insbesondere an der aufdringlichen Platzierung störte.

Ungewohnt schnell reagiert nun Microsoftad auf die negative Kritik und will schon bald die Möglichkeit zur Verfügung stellen, den Button ins Ribbon-Menü zu verschieben, wie der Konzern in einem Techcommunity-Beitrag erklärt. Der Rollout der im Kontextmenü des Buttons untergebrachten Funktion soll bereits kommende Woche erfolgen.
In den vergangenen zwei Jahren wollte Microsoft den KI-Assistenten Copilot wo immer nur möglich implementieren. Vielen Anwendern ging der Konzern mit dieser Strategie mächtig auf den Senkel und unzählige User machten in den einschlägigen Foren ihrem Unmut Luft.


In der Folge begann Microsoft, wieder mehr auf das Anwender-Feedback zu achten und baute diverse Neuerugnen wieder zurück. Jüngstes Beispiel war die dedizierte Copilot-Taste auf der Tastatur, die sich jetzt wieder mit anderen Funktionen belegen lässt ("Swiss IT Magazine" berichtete). (rd)


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