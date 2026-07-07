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Windows 11 26H2: Backup for Organizations per Default
Quelle: Microsoft

Windows 11 26H2: Backup for Organizations per Default

In künftigen Versionen von Windows 11 ist die Sicherung von Einstellungen und installierten Microsoft Store Apps standardmäßig aktiviert. Das bisher Windows Backup for Organizations genannte Feature wird zudem umbenannt.
7. Juli 2026

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Mit Windows 11 26H2 führt Microsoft ein neues Verhalten rund um die App Windows Backup for Organizations ein. Gleichzeitig ändert sich der Name der App: Sie heisst neu "Windows Settings Backup and Restore", was die eigentliche Funktion besser erklärt als der bisherige Name. Denn diese Backup-Funktion sichert eine Liste der Einstellungen der Geräte sowie der installierten Apps aus dem Microsoft Store. Damit lässt sich ein System nach einer Neuinstallation oder einem gravierenden Fehler auf einfache Weise wieder in den vorherigen Zustand bringen.

Die Neuerung, die Microsoft zunächst für Insider in den Windows-11-Builds 26300.8722 (26H2) und 28120.2387 (26H1) im Experimental Channel einführt, ist folgende: Windows Settings Backup and Restore ist in den künftigen OS-Versionen auf allen qualifizierten Geräten standardmässig aktiviert. Microsoft dazu: "Eine wiederherstellbare Liste von Einstellungen und Microsoft Store-Apps wird zunehmend zu einem festen Bestandteil der Windows-Nutzererfahrung und ist nicht mehr nur ein optionaler Konfigurationsschritt."


Qualifiziert werden Systeme sein, die mit Windows 11 ab Version 26H2 laufen und keine anderweitige Backup Policy definiert haben. Auf Geräten in Ländern, die dem Digital Markets Act der EU unterstehen, oder die in souveränen oder eingeschränkten Cloud-Umgebungen laufen, wird die Funktion nicht per Default aktiviert. (ubi)


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