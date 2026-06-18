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Microsoft verbessert Windows-Suche deutlich
Quelle: Microsoft

Microsoft verbessert Windows-Suche deutlich

In einer Windows-11-Preview kommt die Suchfunktion nun auch mit Tippfehlern zurecht. Dazu hat Microsoft eine Einstellung in Aussicht gestellt, mit der sich Suchresultate aus dem Web ausschliessen lassen.
18. Juni 2026

     

Microsoft hat diese Woche für die Insider-Community eine Windows-11-Preview freigegeben, welche eine seit Langem gewünschte Verbesserung für die Windows-Suche bringt. Wie "Windows Central" meldet, sorgt Build 26300.8687 dafür, dass die Windows-Suche auch Resultate liefert, wenn man sich vertippt hat. Wird etwa nach Outlook gesucht und fälschlicherweise nur "utlook" eingegeben, wird die App nicht gefunden, dafür werden Resultate aus der Suchmaschine Bing angezeigt, wobei da Tippfehler via Rechtschreibprüfung korrigiert werden. Mit dem Update verfügt die lokale Suche nun über dieselbe Toleranz wie Bing.

Auch bei der Suche nach Einstellungen soll die Suchfunktion Verbesserungen aufweisen. Die Relevanz der Treffer soll stärker berücksichtigt werden, indem die naheliegendsten Resultate auch zuoberst in der Trefferliste angezeigt werden. Dazu sollen auch lokal gespeicherte Dateien deutlich schneller gefunden und priorisiert angezeigt werden.


Daneben hat Microsoft eine weitere Neuerung in der Suche angekündigt, die viele User begrüssen dürften. Bald soll es nämlich möglich sein, in der Windows Suche gänzlich auf Resultate aus dem Web zu verzichten, und die Suche anzuweisen, ausschliesslich lokal zu agieren. Resultate aus Bing oder aus dem Microsoft Store gehören damit der Vergangenheit an. (rd)


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