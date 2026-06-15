Google Earth wird zum Flugsimulator im Web

Google hat einen Flugsimulator für die Web-Version von Google
Earth eingeführt. Die Funktion wird weltweit ausgerollt und steht allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Der Simulator befindet sich laut Google derzeit noch in einer experimentellen Phase.
Der kostenlose Simulator, der in der Desktop-Variante von Google Earth bereits 2007 in einer ersten Version eingeführt wurde, erlaubt es Nutzern, nun auch direkt im Browser und ohne Download die Welt aus der Perspektive eines Flugzeugs zu erkunden. Gesteuert wird das Flugzeug über Tastaturbefehle, mit denen sich Schub, Flughöhe und Flugrichtung anpassen lassen. Nach einem Absturz kann die Simulation automatisch an einer sicheren Position neu gestartet werden, wie Google auf der Maps-Entwicklerplattform erklärt. Dort weist Google auch darauf hin, dass die Flugphysik bewusst vereinfacht wurde. Die Funktion sei für die Erkundung der Erde gedacht und nicht als realistische Flugsimulation oder Trainingsumgebung konzipiert.
Während des Flugs werden 3D-Gebäude und hochauflösende Satellitenbilder dynamisch geladen. Bei hohen Geschwindigkeiten oder langsamen Internetverbindungen könne es deshalb zu Verzögerungen bei der Darstellung kommen. Der Flugsimulator lässt sich über das Menü "Tools" innerhalb von Google Earth starten. Standardmässig wird dabei eine vereinfachte Kartenansicht angezeigt, die sich auf Wunsch auf Satellitenbilder umstellen lässt. Zu den bekannten Einschränkungen zählen Darstellungsprobleme in Gebieten unter dem Meeresspiegel sowie deaktivierte Karten-Tastenkürzel, um Konflikte mit der Flugsteuerung zu vermeiden. Google macht keine Angaben dazu, wann die Funktion den experimentellen Status verlassen wird.
(mw)