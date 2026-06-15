cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google Earth wird zum Flugsimulator im Web
Quelle: X (@googleearth)

Google Earth wird zum Flugsimulator im Web

Google hat einen Flugsimulator für die Web-Version von Google Earth veröffentlicht. Die Funktion ermöglicht virtuelle Flüge über die dreidimensionale Erdoberfläche.
15. Juni 2026

     

Google hat einen Flugsimulator für die Web-Version von Google Earth eingeführt. Die Funktion wird weltweit ausgerollt und steht allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Der Simulator befindet sich laut Google derzeit noch in einer experimentellen Phase.

Der kostenlose Simulator, der in der Desktop-Variante von Google Earth bereits 2007 in einer ersten Version eingeführt wurde, erlaubt es Nutzern, nun auch direkt im Browser und ohne Download die Welt aus der Perspektive eines Flugzeugs zu erkunden. Gesteuert wird das Flugzeug über Tastaturbefehle, mit denen sich Schub, Flughöhe und Flugrichtung anpassen lassen. Nach einem Absturz kann die Simulation automatisch an einer sicheren Position neu gestartet werden, wie Google auf der Maps-Entwicklerplattform erklärt. Dort weist Google auch darauf hin, dass die Flugphysik bewusst vereinfacht wurde. Die Funktion sei für die Erkundung der Erde gedacht und nicht als realistische Flugsimulation oder Trainingsumgebung konzipiert.


Während des Flugs werden 3D-Gebäude und hochauflösende Satellitenbilder dynamisch geladen. Bei hohen Geschwindigkeiten oder langsamen Internetverbindungen könne es deshalb zu Verzögerungen bei der Darstellung kommen. Der Flugsimulator lässt sich über das Menü "Tools" innerhalb von Google Earth starten. Standardmässig wird dabei eine vereinfachte Kartenansicht angezeigt, die sich auf Wunsch auf Satellitenbilder umstellen lässt. Zu den bekannten Einschränkungen zählen Darstellungsprobleme in Gebieten unter dem Meeresspiegel sowie deaktivierte Karten-Tastenkürzel, um Konflikte mit der Flugsteuerung zu vermeiden. Google macht keine Angaben dazu, wann die Funktion den experimentellen Status verlassen wird. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Google Earth ermöglicht Blick in die Vergangenheit

 25. Juni 2025 - Zum 20-jährigen Bestehen integriert Google Earth erstmals historische Street-View-Bilder direkt in die Plattform. Damit lassen sich die Veränderung von Städten und Landschaften im Laufe der Zeit erkunden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER