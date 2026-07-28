cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
iOS und MacOS 26.6 sind bereit
Quelle: Apple

iOS und MacOS 26.6 sind bereit

Neben der Behebung zahlreicher Sicherheitsprobleme steht bei iOS 26.6 & Co. die Optimierung des Spotlight-Suchindex als Vorbereitung auf iOS 27 im Zentrum der Änderungen. Neue Features gibt es in 26.6 nicht.
28. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Apple hat nach einer umfangreichen Betaphase die neuen Betriebssystemversionen iOS 26.6, iPadOS 26.6 und MacOS 26.6 zum Download bereitgestellt. Kernstück der neuen Versionen ist neben Bugfixes die Vorbereitung auf 27er-Generation, Die im Herbst 2026 kommen soll. So wurde laut Apple der Spotlight-Index für die systemweite Suche optimiert, was wiederum die Basis für Siri AI ist, eine der Hauptneuerungen von iOS 27 & Co. Die nun bereits mit 26.6 erfolgende Optimierung des Spotlight-Index dürfte beim Release von iOS 27 eine erneute komplette Reindexierung überflüssig machen.

Die neue Version schliessen überdies eine grosse Zahl von Sicherheitslücken. Bei iOS und iPadOS 26.6 sind es gegen 90, laut Apples Supportdokument unter anderem im App Store, in der Neural Engine, in der Authentifizierungs-API AuthKit, in den Apps Books und Contacts und im Kernel. Eine ganze Reihe der nun geschlossenen Schwachstellen hat potenziell den Zugriff auf sensible Daten durch manipulierte Apps ermöglicht.


MacOS 26.6 räumt mit über 130 Schwachstellen auf, unter anderem im Kernel, in der Browser-Engine Webkit, in CoreAudio sowie ebenfalls in den Kontakten. Neben dem Abgreifen sensibler Daten konnten Angreifer über einige der Schwachstellen Root-Rechte erlangen. Allerdings merkt Apple bei keiner der behobenen Schwachstellen an, dass sie aktiv ausgenutzt worden sind. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Apple arbeitet an Sperre für Leasing-iPhones

 23. Juli 2026 - Apple entwickelt für iOS 27 eine Funktion, mit der sich finanzierte oder geleaste iPhones bei Zahlungsproblemen einschränken lassen. In einem solchen Modus bleiben nur noch zentrale Apps wie Telefon, Einstellungen, Wallet oder Health nutzbar.

Erste Public Beta von iOS 27 ist da

 14. Juli 2026 - Das neue iPhone-Betriebssystem iOS 27 steht ab sofort in einer ersten öffentlichen Vorschau zur Verfügung. Interessierte iPhone-Nutzer können ihr Gerät dafür bei Apples Beta-Programm anmelden.

Apple veröffentlicht Zahlen zur iOS-26-Adaption

 11. Juni 2026 - Apple hat Zahlen zur Nutzung der letzten Versionen von iOS und iPadOS veröffentlicht. So läuft die aktuelle Version iOS 26 mittlerweile auf 86 Prozent aller iPhones der vergangenen vier Jahre.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER