iOS und MacOS 26.6 sind bereit

Apple hat nach einer umfangreichen Betaphase die neuen Betriebssystemversionen iOS 26.6, iPadOS 26.6 und MacOS 26.6 zum Download bereitgestellt. Kernstück der neuen Versionen ist neben Bugfixes die Vorbereitung auf 27er-Generation, Die im Herbst 2026 kommen soll. So wurde laut Apple
der Spotlight-Index für die systemweite Suche optimiert, was wiederum die Basis für Siri AI ist, eine der Hauptneuerungen von iOS 27 & Co. Die nun bereits mit 26.6 erfolgende Optimierung des Spotlight-Index dürfte beim Release von iOS 27 eine erneute komplette Reindexierung überflüssig machen.
Die neue Version schliessen überdies eine grosse Zahl von Sicherheitslücken. Bei iOS und iPadOS 26.6 sind es gegen 90, laut Apples Supportdokument
unter anderem im App Store, in der Neural Engine, in der Authentifizierungs-API AuthKit, in den Apps Books und Contacts und im Kernel. Eine ganze Reihe der nun geschlossenen Schwachstellen hat potenziell den Zugriff auf sensible Daten durch manipulierte Apps ermöglicht.
MacOS 26.6 räumt mit über 130 Schwachstellen
auf, unter anderem im Kernel, in der Browser-Engine Webkit, in CoreAudio sowie ebenfalls in den Kontakten. Neben dem Abgreifen sensibler Daten konnten Angreifer über einige der Schwachstellen Root-Rechte erlangen. Allerdings merkt Apple bei keiner der behobenen Schwachstellen an, dass sie aktiv ausgenutzt worden sind.
(ubi)