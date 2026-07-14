Erste Public Beta von iOS 27 ist da

Apple hat eine erste Vorschauversion das iPhone-Betriebssystems iOS 27 freigegeben
. Die aus Nutzersicht grösste Neuerung dürfte Siri AI sein, die radikal verbesserte Version des Assistenzsystems Siri, die laut Apple
"später im Jahr auf Englisch" kommen soll – ausser in der EU, wo regulatorische Hürden dagegen sprechen. Mit Siri AI soll Siri in der Art eines Chatbots beliebige Fragen beantworten, den persönlichen Kontext verstehen und mit Apps interagieren können. Die Basis von Siri AI ist die verbesserte Version von Apple Intelligence. Die runderneuerte Apple-KI setzt neben Apples eigenen Sprachmodellen, die direkt auf den Geräten laufen und entsprechend leistungsfähige Hardware bedingen, auf Googles Gemini-Modelle – diese werden in einer Private Cloud betrieben. Die Verbesserung der KI soll beispielsweise die Fotobearbeitung auf ein neues Niveau heben, automatisch generierte, sinnvolle Vorschläge ermöglichen und während eines Anrufs kontextrelevante Informationen anzeigen.
Zu den weiteren Neuerungen von iOS 27 gehören ein deutlich verbesserter Kinderschutz mit umfassenden Kontrollmöglichkeiten für die Eltern sowie zahlreiche Detailverbesserungen über das gesamte Betriebssystem hinweg, vom Design bis zu stärkerer Leistung. So sollen sich Apps bis zu 30 Prozent schneller öffnen und neue Fotos bis zu 70 Prozent schneller in der Mediathek erscheinen. Wer die iOS 27 Public Beta testen will, muss mit seinem Apple Account Apples Beta-Programm beitreten und sein Gerät für die Beta anmelden. Dann erscheinen in den Einstellungen unter Software Update jeweils die neuesten Betaversionen.
(ubi)