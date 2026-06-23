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Apple veröffentlicht zweite Beta von iOS 27
Quelle: Depositphotos

Apple veröffentlicht zweite Beta von iOS 27

Die zweite Beta-Version von Apples kommendem Betriebssystem iOS 27 bringt diverse Neuerungen. So wurden Apps wie Mail oder Nachrichten mit einer "Schreib mit Siri"-Funktion ausgestattet und mit der Home App lassen sich Apple TVs aktualisieren.
23. Juni 2026

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Apple hat die zweite Beta von iOS 27 veröffentlicht, so ein Bericht von "MacRumors". Mit dem neuen Vorab-Release hat Apple eine ganze Reihe neuer Features ins Mobile-Betriebssystem gepackt. So findet sich in der Notizen-App, aber auch in der Mail- oder Nachrichten-App über der Tastatur ein neuer Button namens "Schreib mit Siri". In der ersten Beta wurde das Schreibwerkzeug nur eingeblendet, wenn Text selektiert wurde. Weitere Einstellungen sind bei den Siri-Stimm-Anpassungen für das iPhone 17 Pro und das iPhone Air dazugekommen und in Wallet gibt es neu eine Insights-Funktion, über die sich in Zukunft Kontostände oder Ausgaben abrufen lassen.

Daneben wurde die Hope App in der Beta 2 erweitert. Diese bietet neu die Möglichkeit, Apple TVs über das Smartphone zu aktualisieren, ohne dass man das Gerät einzuschalten braucht. Weiter wird bei RCS-Konversationen mit Android-Nutzern die Beantwortung einzelner Nachrichten unterstützt. Dazu kann anhaltend auf eine Message gedrückt werden, worauf wie bei iMessages die Option zum Beantworten gezeigt wird. Schliesslich deuten bestimmte Code-Sequenzen in iOS 27 darauf hin, dass man künftig benachrichtigt wird, wenn ein iCloud-Backup fehlgeschlagen ist.


Es wird erwartet, dass Apple im kommenden Monat eine öffentlich zugängliche Beta-Version von iOS 27 veröffentlichen wird, bevor dann im September voraussichtlich der finale Release erfolgen wird. (rd)


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