Apple veröffentlicht Zahlen zur iOS-26-Adaption

Wie öfter im Vorfeld der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple
auch dieses Jahr wieder Zahlen zur Nutzung der Mobile-Betriebssysteme iOS und iPadOS veröffentlicht
. Die jetzt freigegebenen Daten zeigen die Adaption der letzten Betriebssystemversionen und basieren auf den App-Store-Zugriffen vom 7. Juni.
Wie die Zahlen belegen, läuft iOS 26 auf 86 Prozent aller iPhones, die in den letzten vier Jahren auf den Markt kamen. Danach kommt die iOS-Version 18, die auf 11 Prozent der Geräte läuft; der Rest von 3 Prozent entfällt auf frühere Versionen. Werden alle iPhones in die Betrachtung einbezogen, arbeiten 79 Prozent der Smartphones mit iOS 26 und 14 Prozent mit iOS 18. Die verbleibenden 7 Prozent entfallen wiederum auf ältere Versionen.
Ähnlich präsentiert sich auch die Adaption des Tablet-Betriebssystems: So läuft auf 79 Prozent aller in den letzten vier Jahren eingeführten Geräte iPadOS 26. Weitere 16 Prozent werden mit iPadOS 18 und die restlichen 5 Prozent mit früheren Versionen betrieben. Bei der Betrachtung sämtlicher iPads kommt iPadOS 26 auf 68 Prozent der Geräte zum Einsatz, während iPadOS 18 auf 17 Prozent und der Rest von 15 Prozent auf älteren Versionen läuft.
(rd)