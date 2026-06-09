cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
WWDC: MacOS 27 nur für Apple-Silicon-Macs
Quelle: Apple

WWDC: MacOS 27 nur für Apple-Silicon-Macs

Die nächste MacOS-Version 27 "Golden Gate" wird die erste sein, die Intel-Prozessoren nicht mehr unterstützt. Neben Detail- und Stabilitätsverbesserungen steht KI im Mittelpunkt der Neuerungen.
9. Juni 2026

     

Das soeben an der WWDC präsentierte und auf den Herbst erwartete MacOS 27 alias MacOS Golden Gate wird das erste Betriebssystem für den Mac sein, das keine Intel-basierten Geräte mehr unterstützt. Konkret fällt der Support für den Mac Pro (2019), das 16-Zoll-MacBook Pro (2019), den 27-Zoll-iMac (2020) und das 13-Zoll-Macbook Pro (2020) weg.

Wie schon im Vorfeld implizit angekündigt liegt der Fokus beim nächsten MacOS weniger auf neuen Features und mehr auf Verbesserungen und Stabilität – ähnlich wie seinerzeit bei Mac OS X Snow Leopard. So wird in Mac OS 27 etwa das Liquid-Glass-Interface angepasst. Neu lässt sich die glasige Transparenz mit einem Schieberegler zwischen vollständig transparent und "fully tinted", also mit dem Erscheinungsbild von Milchglas, nach Belieben einstellen. Verschiedene App-Icons erhalten zudem eine zusätzliche Liquid-Glass-Schicht, was die Symbole schärfer erscheinen lassen soll.


Die eigentliche Hauptneuerung, was Features betrifft, ist Apple Intelligence der nächsten Generation mit tiefer Integration ins gesamte System und in eine ganze Reihe der mitgelieferten Apps. Dazu kommt eine neue, kontextfähige und funktional gegenüber dem bisherigen Siri massiv erweiterte Siri-App. Das "neue Siri" nennt sich sinngemäss Siri AI. Auf dieser Basis lassen sich komplette Aufgaben mit einem einzigen Prompt auf agentische Art erledigen. Bemerkenswert ist auch Visual Intelligence, bisher von iOS her bekannt. Auf dem Mac können Bildschirmbereiche selektiert und dazu Fragen gestellt werden, worauf Siri dann Antwort gibt – man Beispielsweise ein Bild auswählen und Fragen, welchen Ort es darstellt. Und auch Safari erhält intelligente Funktionen, darunter die automatische Gruppierung von Tabs nach Themen. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

WWDC: Viel AI und Privacy, keine neue Hardware

 9. Juni 2026 - Im Mittelpunkt der Vorstellung der kommenden 27er-Betriebssystemversionen von Apple an der WWDC26 standen die nächste Generation von Apple Intelligence inklusive komplett neuem Siri sowie die Privatsphäre, die Apple weiterhin auf hohem Niveau gewährleisten will.

Mit iOS 27 wird Siri zur App

 18. Mai 2026 - Das nächste iPhone-Betriebssystem soll endlich mit einem generalüberholten Sprachassistenten aufwarten. Siri kommt künftig als App daher, bietet Features wie zum Beispiel ChatGPT und setzt stark auf Privatsphäre.

MacOS 27 mit leichtem Redesign

 11. Mai 2026 - Der diesjährige Versionssprung der Apple-Betriebssysteme soll in erster Linie Verbesserungen bei Leistung und Effizienz bringen. Bei MacOS dürfte Apple das Liquid-Glass-Design anpassen – und Siri erhält die Power von Gemini.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER