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Apple arbeitet an Sperre für Leasing-iPhones
Quelle: Depositphotos

Apple arbeitet an Sperre für Leasing-iPhones

Apple entwickelt für iOS 27 eine Funktion, mit der sich finanzierte oder geleaste iPhones bei Zahlungsproblemen einschränken lassen. In einem solchen Modus bleiben nur noch zentrale Apps wie Telefon, Einstellungen, Wallet oder Health nutzbar.
23. Juli 2026

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Apple bereitet offenbar die technische Grundlage vor, um iPhones aus Finanzierungs- oder Leasingmodellen aus der Ferne einzuschränken. Wie "9to5Mac" in der aktuellen Beta von iOS 27 entdeckt hat, steckt dahinter ein System namens App Managed Features. Der Hinweis kommt kurz nach Berichten über Apples geplantes Leasing-Angebot Apple Upgrade, das zusammen mit Klarna starten und iPhones, iPads, Macs sowie Apple Watches umfassen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Über App Managed Features sollen autorisierte Finanzierungs- oder Leasingpartner prüfen können, ob ein Vertrag noch gültig ist. Ist das nicht der Fall, kann das iPhone in den Restricted Mode wechseln. Dann wird der Zugriff auf die meisten Apps blockiert, bis das Zahlungs- oder Vertragsproblem gelöst ist. Nutzbar bleiben sollen nur ausgewählte Anwendungen. Dazu gehören unter anderem Telefon, Einstellungen, App Store, Wallet, Uhr, Health, Passwörter und Bedienungshilfen.


Zusätzlich arbeitet das Unternehmen laut Bericht an einer Aktivierungssperre namens Partner Finance Lock. Sie soll verhindern, dass ein gesperrtes Gerät gelöscht, weiterverkauft oder als Ersatzteilspender genutzt wird. Die Funktion ist in Apples "Wo ist?"-System eingebunden, Finanzierungspartner sollen dadurch aber keinen Zugriff auf den Standort erhalten. (dow)


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