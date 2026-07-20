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Apple Music wird teurer
Quelle: Apple

Apple Music wird teurer

Apple hat die Preise für seinen Musikstreaming-Dienst erhöht. In der Schweiz kostet das Einzelabo neu 14.90 anstatt wie bis anhin 13.90.
20. Juli 2026

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Apple hat die Preise für seinen Musikstreaming-Dienst Apple Music erhöht. Das Standardabo für eine Einzelperson kostet damit neu 14.90 anstatt wie bis anhin 13.90 Franken. Studieren kriegen Zugriff auf Apple Music für 8.90 Franken pro Monat (bis anhin 7.50 Franken). Das Famiienabo, das bis anhin 21.90 Franken pro Monat kostete und bis zu sechs Konten erlaubt, gibt es neu für 24.90 Franken.


Wie unter anderem "Winfuture" schreibt, begründet Apple die jüngsten Preiserhöhungen mit gestiegenen Lizenzkosten. Letztmals hatte Apple die Preise für Apple Music im Herbst 2022 erhöht. (mw)


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