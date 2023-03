Apple bringt Musik-App für Klassik-Fans

(Quelle: Apple)

11. März 2023 - Apple hat eine neue Musik-App für Klassikliebhaber angekündigt. Apple Music Classical steht allen Apple-Music-Abonnenten ab dem 28. März kostenlos zur Verfügung.

Apple Music Classical heisst eine neue App des iPhone-Herstellers, die sich an Klassikliebhaber richtet. Laut Ankündigung lassen sich mit der App über eine optimierte Suche schnell und einfach Aufnahmen im weltgrössten Katalog für klassische Musik finden. Die App bietet hunderte kuratierter Playlists und Zugriff auf tausende exklusiver Alben. Hinzu kommen Biographien von Komponisten oder Leitfäden für viele wichtige Werke. Die klassischen Werke werden mit einer Audioqualität von bis zu 192 kHz/24 Bit bereitgestellt, dazu gibt's tausende Aufnahmen in immersivem 3D Audio.Apple Music Classical steht ab dem 28. März zur Verfügung und kann von allen Apple-Music-Abonnenten ohne Zusatzkosten genutzt werden. Die App lässt sich bereits heute vorbestellen und wird dann am Erscheinungstag automatisch heruntergeladen.Apple Music Classical steht vorläufig nur für iPhones mit iOS 15.4 oder höher zur Verfügung; eine Android-Version soll demnächst folgen. (rd)