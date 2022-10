Preiserhöhungen bei Apple

(Quelle: Apple)

25. Oktober 2022 - Apple erhöht ab sofort die Preise für Apple Music, Apple TV+ und das Apple One Bundle. Die erhöhten Preise stehen mit gestiegenen Lizenzkosten und breiteren Angeboten in Verbindung.

Indiviudal: 13.90 Franken (zuvor 12.90)

Familie: 21.90 Franken (zuvor 19.90)

8 Franken (zuvor 6 Franken)

Individual: 20.90 Franken (zuvor 18.50)

Familie: 28.90 Franken (zuvor 25.50)

Premier: 37.90 Franken (zuvor 34.50)

Ab sofort werden die Preise für Apple Music, Apple TV+ und das Apple One Bundle teurer. Es handelt sich um die erste Preiserhöhung, die Apple für die besagten Dienste vorgenommen hat. Zurückzuführen sind die höheren Preise auf gestiegene Lizenzkosten bei Apple Music, wie ein Pressesprecher seitens Apple gegenüber "9to5mac" mitteilt : "Die Abonnementpreise für Apple Music, Apple TV+ und Apple One werden ab heute erhöht. Die Änderung bei Apple Music ist auf einen Anstieg der Lizenzkosten zurückzuführen, und im Gegenzug werden Künstler und Songwriter mehr für das Streaming ihrer Musik verdienen." Die gestiegenen Preise bei Apple TV+ wiederum stehen mit einem breiteren Angebot in Verbindung. "Wir haben Apple TV+ zu einem sehr niedrigen Preis eingeführt, weil wir mit nur wenigen Serien und Filmen angefangen haben. Drei Jahre später bietet Apple TV+ eine umfangreiche Auswahl an preisgekrönten und von der breiten Öffentlichkeit gelobten Serien, Spielfilmen, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung von den kreativsten Erzählern der Welt", so der Pressesprecher weiter.Die Preiserhöhungen werden weltweit durchgeführt, wobei sie sich in den meisten Fällen auf 1 bis 3 Franken belaufen. In der Schweiz werden die Apple-Dienste Apple Music, Apple TV+ und Apple One künftig folgende monatlichen Kosten mit sich bringen:Apple MusicApple TV+Apple One(rf)