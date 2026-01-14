850 Millionen App-Store-Nutzer wöchentlich, Rekordjahr für Apple

Apple präsentiert, sichtlich stolz, die Zahlen zu seinen vielfältigen Apple Services für 2025. Dabei freut man sich über zahlreiche Erfolge und Bestwerte in der Geschichte des Unternehmens. Laut Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple
, dürfe man in vielerlei Hinsicht auf ein Rekordjahr zurückblicken.
So erreichte etwa der App Store 2025 einen neuen Nutzerrekord mit 850 Millionen Nutzern aus 175 Ländern wöchentlich. Den Höhepunkt erreichte der App Store laut Apple dann zwischen Weihnachten und Neujahr, besonders beliebt waren laut dem Blogpost Productivity-Apps, Foto- und Video-Apps sowie Anwendungen fürs Lernen. Bei Apple TV stieg die Nutzung derweil um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und bei Apple Music (sowie bei Apple Podcasts) freut man sich in Cupertino über das beste Jahr aller Zeiten mit Nutzer- und Abonnentenzahlen in Rekordhöhe.
Auch hat man 2025 fleissig expandiert mit den Services. Apple
Pay ist damit mittlerweile in 89 Märkten auf der Welt verfügbar, Apple Fitness+ wurde 2025 in 28 weiteren Staaten ausgerollt. Dazu kamen KI-Funktionen, die bestehende Produkte, darunter Apple Maps und das Apple Wallet, um intelligente Funktionen erweiterten.
Auch gibt Apple Zahlen zur Bilanz von Apple Pay fürs Jahr 2025 bekannt. So soll Apple Pay laut eigenen Daten Betrugsfälle im Wert von über einer Milliarde US-Dollar verhindert haben. Weiter ist von einem "zusätzlichen Umsatz von mehr als 100 Milliarden Dollar" die Rede.
Mehr Zahlen und Details finden sich im Blogpost zum Rekordjahr.
(win)