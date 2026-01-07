iPhone soll 200-Megapixel-Kamera bekommen

Apple könnte beim iPhone in ein paar Jahren auf einen 200-Megapixel-Sensor umstellen und damit die Hauptkamera deutlich höher auflösen. Die Hinweise dazu stammen aus einer Investorenmitteilung der US-Investmentbank Morgan Stanley, über die "Apple Insider
" berichtet und die dem Portal nach eigenen Angaben vorliegt.
In dieser Mitteilung erwartet Morgan Stanley laut dem Bericht, dass das iPhone 21 als erstes iPhone eine 200-Megapixel-Kamera erhält. Der Bericht verweist darauf, dass zuvor teils damit gerechnet worden sei, Apple
könnte den Wechsel schon früher vollziehen.
Als Grund nennt Morgan Stanley nach Darstellung des Portals vor allem eine breiter aufgestellte Lieferkette, um weniger abhängig von einzelnen Zulieferern zu sein. Demnach könnte Apple dabei 200-Megapixel-Technik nutzen, die bisher vor allem mit Samsung
verbunden wird, und die Produktion von Kamera-Sensoren stärker in Richtung USA verlagern, unter anderem mit einem möglichen Bezug zu Samsungs Werk in Austin, Texas.
(dow)