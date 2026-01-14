cnt
Apple bündelt mit Creator Studio seine Kreativ-Apps
Quelle: Apple

Apple bündelt mit Creator Studio seine Kreativ-Apps

Mit einem neuen Abo bietet Apple seine Kreativ-Apps neu gebündelt für 12 Franken monatlich an. An Bord sind auch neue intelligente Features.
14. Januar 2026

     

Apple pflegt eine beachtliche Sammlung verschiedener Kreativ-Apps wie Final Cut Pro, Logic Pro und Motion. Diese werden neu nun in einem Bundle namens Apple Creator Studio verkauft. Im gleichen Atemzug präsentiert Cupertino neue Premium-Features für einzelne Anwendungen.

Dazu gehören etwa neue intelligente Features für das Videobearbeitungs-Tool Final Cut Pro und die Musik-Software Logic Pro sowie der Einzug des Bildbearbeitungswerkzeuges Pixelmator Pro auf dem iPad (inklusive Pencil-Support). Zu den beworbenen intelligenten Features gehört etwa die Möglichkeit, in langen Audio- und Videoaufnahmen schnell eine bestimmte Stelle zu finden oder einen automatische Takterkennung beim Arbeiten mit Videos, um Schnitte auf dem Beat zu platzieren.


An Bord des Bundles sind Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro für Mac und iPad sowie Motion, Compressor und Mainstage nur für Macs. Weiter gibt’s intelligente Features und Premiuminhalte für Keynote, Pages und Numbers. Später soll dann noch die Digital Whiteboard App Freeform für iPhone, iPad und Mac dazukommen.

Verfügbar ist das Bundle ab dem 28. Januar 2026 zu einem monatlichen Preis von 12 Franken pro Monat oder 120 Franken pro Jahr. Für Studierende gibt’s die beiden Angebote für 3 respektive 30 Franken. Die Einzelversionen der verschiedenen Anwendungen sind derweil auch weiterhin als Einmalkauf verfügbar.

Weiter Details finden sich hier. (win)


