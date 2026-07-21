cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Libreoffice kritisiert Microsofts Office-Formate
Quelle: Depositphotos

Libreoffice kritisiert Microsofts Office-Formate

Libreoffice wirft Microsoft vor, seine Office-Formate als Mittel zur Kundenbindung zu nutzen. Dokumente liessen sich zwar oft in anderen Programmen öffnen, könnten dort aber anders aussehen und Nutzer so zurück zu Office drängen.
21. Juli 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Microsofts Office-Formate stehen in einem neuen Blogbeitrag von Libreoffice deutlich in der Kritik. Das Open-Source-Projekt argumentiert, dass proprietäre Formate Dokumente eng an jene Software binden, mit der sie erstellt wurden. Im Alltag zeige sich das etwa bei verschobenen Aufzählungen, veränderten Tabellen oder Präsentationen, die ausserhalb von Powerpoint nicht mehr sauber dargestellt werden.

Besonders kritisch beurteilt Libreoffice das Format OOXML, das Microsoft Office heute standardmässig nutzt. Zwar wurde es international standardisiert. Laut dem Blogbeitrag bildet es aber stark das Verhalten von Microsoft Office ab und enthält Altlasten, die andere Programme nur schwer vollständig nachbauen können.


Für einzelne Nutzer ist ein verschobenes Layout vor allem mühsam. Für Kanzleien, Spitäler oder Behörden kann es laut Libreoffice grössere Folgen haben, wenn Verträge, Formulare oder amtliche Dokumente je nach Software unterschiedlich aussehen. Als Ausweg nennt das Projekt offene Standards wie das Open Document Format sowie PDF/A für die Langzeitarchivierung. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

LibreOffice kritisiert mangelnde ODF-Unterstützung von Euro-Office

 12. Juni 2026 - Die neue Open-Source-Büro-Suite Euro-Office unterstützt zwar das offene ODF-Format, nutzt es aber nicht standardmässig. Die hinter LibreOffice stehende Document Foundation beklagt sich nun darüber.

LibreOffice-Team informiert über Mobile-App-Strategie

 28. Mai 2026 - Das Team hinter LibreOffice hat über die künftige Stossrichtung bei der Weiterentwicklung des Open-Source-Büropakets informiert. Im Fokus stehen insbesondere Mobile-Apps für Android und iOS wie auch eine Web-Version.

Libreoffice giftelt gegen Interface-Kritiker

 3. März 2026 - Für The Document Foundation, verantwortlich für Libreoffice, ist Microsofts Ribbon Interface keineswegs moderner als die Oberfläche der eigenen Office-Suite – im Gegenteil, Libreoffice sei punkto Bedienung viel flexibler.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER