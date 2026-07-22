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Apple plant Geräte-Leasing mit Klarna
Quelle: Depositphotos

Apple plant Geräte-Leasing mit Klarna

Apple arbeitet mit Klarna an einem neuen Leasing-Programm für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch. Kunden können Geräte über mehrere Jahre bezahlen und am Ende behalten, zurückgeben oder gegen ein neueres Modell tauschen.
22. Juli 2026

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Apple bereitet ein neues Leasing-Programm für mehrere Gerätekategorien vor. Gemäss einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall, via "Techcrunch") soll das Angebot Apple Upgrade heissen und am 28. Juli starten. Als Partner soll der Zahlungsdienstleister Klarna beteiligt sein.

Apple Upgrade umfasst dem Bericht zufolge iPhones, iPads, Macs und Apple Watches. Für iPhones und Apple Watches sind Laufzeiten von bis zu 24 Monaten geplant, für Macs und iPads bis zu 36 Monate. Am Ende können Kunden das Gerät behalten, zurückgeben oder auf ein neueres Modell wechseln. Je nach Fall kommen dafür zusätzliche Gebühren hinzu.


Apple bietet mit dem iPhone Upgrade Program bereits ein ähnliches Angebot an, dieses beschränkt sich aber auf das iPhone. Neue Anmeldungen für dieses Programm will der Hersteller laut Bericht einstellen, um stattdessen das breiter angelegte Apple Upgrade aufzubauen. (dow)


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