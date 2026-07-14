Apple muss 2027 neue Pencils bringen

Die letzte Neuerungen bei Apples Eingabestift Apple
Pencil war das Modell Pro, das 2024 auf den Markt kam und stark verbesserte Möglichkeiten bot. Auf den Frühling 2027 werden wiederum neue Pencil-Modelle erwartet, was zum Teil auf die Anforderungen der EU zurückzuführen sein könnte – denn die Europäische Kommission fordert für elektronische Geräte, wozu auch der Apple Pencil gehört, unkompliziert ersetzbare Akkus. Damit würde der Stift, bisher ein Wegwerfprodukt, zum langfristig nutzbaren Gerät. Festgehalten sind die neuen Regeln in Artikel 11 der EU-Batterieverordnung. Diese tritt im Februar 2027 in Kraft.
Mark Gurman berichtet in seinem neuesten Newsletter
(Paywall) von zwei möglichen neuen Modellen, die bei Apple unter den Codenamen B582 und B632 entwickelt werden, mit weniger Klebstoff auskommen und einfach zu öffnen sein sollen und auf einem neuen Akkusystem basieren. Bei der einen Variante dürfte es sich um eine Neuausgabe des einfachen Apple Pencil handeln, der via USB-C geladen wird. Das zweite Modell wird funktional wohl dem heutigen Pencil Pro entsprechen. Längerfristig dürfte es allerdings auch weitere Apple-Produkte treffen, die bisher fest verklebt und somit praktisch unreparierbar sind. Dazu gehören etwa die Airpods-Stöpsel oder bisherige Modelle von Apples Mäusen und Tastaturen. Auch die Apple Watch gilt nicht gerade als reparaturfreundlich.
(ubi)