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Apple beendet den Support für diese 16 Geräte
Quelle: Depositphotos

Apple beendet den Support für diese 16 Geräte

Insgesamt 16 Geräte – Rechner, iPads, Appel Watches und Apple TVs – erreichen ihr Lebensende. Wer neue Features will, muss sich eine neuere Generation zulegen.
15. Juni 2026

     

Mit der Lancierung der neuen Betriebssystemversionen an der WWDC 2026 rutschen alte, nicht mehr unterstützte Geräte aus dem Support-Lifecycle von Apple. Betroffen sind nun ganze 16 Apple Watches, iPads, Macs und Apple TVs. Insgesamt sind es 16 Geräte, wie "Macrumors" berichtet.

Bei den Rechnern fallen ‌das Macbook Pro‌ (16 Zoll, 2019), das ‌Macbook Pro‌ (13 Zoll von 2020, der 2020-iMac und der Mac Pro von 2019 aus dem Support-Zyklus und damit die letzten Apple-Rechner, die noch mit Intel-Chips ausgestattet waren. Beim iPad gehen fünf Modelle in Rente: ‌iPad Air‌ (2019), ‌iPad Pro‌ mit 12,9 Zoll (2018), das ‌iPad Pro‌ mit 11 Zoll (2018), das ‌iPad‌ der 8. Generation (2020) und das ‌iPad mini‌ von 2019.


Ebenfalls betroffen sind fünf Apple-Watch-Modelle (6, 7, 8, Ultra 2020 und SE 2022) sowie die beiden Apple-TV-Modelle HD von 2015 und 4K von 2017.

Wie bei Apple üblich wird’s für die betroffenen Geräte wohl noch eine Weile Security Updates geben, neue Features bekommt man aber nur noch mit einem neueren Ersatz für sein Gerät. (win)


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