Apple pausiert Entwicklung von Airpods Pro mit IR-Kamera

Seit vier Jahren soll Apple
an einer neuen Version seiner Ohrstöpsel Airpods Pro arbeiten, die mit einer Infrarotkamera ausgestattet werden soll. Dies hat der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo schon im Sommer 2024 postuliert. Zweck der Kamera ist nicht etwa die Aufnahme von Bildern, sondern die Steuerung mittels Handgesten ohne Berührung der Kopfhörer. So soll man etwa durch bestimmte Wischgesten zum nächsten oder vorherigen Musikstück wechseln oder mit einer Pinch-Geste einen Anruf annehmen können. Ausserdem soll mithilfe der Kamera der Raum ausgemessen werden, in dem man sich befindet, um so die Spatial-Audio-Funktion Optimal den Gegebenheiten angepasst werden.
Leaker Kosutami hat noch im vergangenen Februar auf X
von dem neuen Feature berichtet und dabei behauptet, der Preis der Airpods Pro werde sich deswegen nicht erhöhen. Jetzt weist sie in einem neuen Post darauf hin, dass die Entwicklung auf Eis gelegt wurde – konkret vermeldete Kosutami Mitte Juni
dazu schlicht "Case concluded". Dies würde bedeuten, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Inzwischen hat Kosutami dies korrigiert und spricht nun nur noch von "Suspended"
- Die Kamera-Airpods-Pro sollen also nach wie vor irgendwann erscheinen, nur vermutlich nicht wie ursprünglich vorgesehen bereits im kommenden Herbst.
(ubi)