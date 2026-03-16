Apple lanciert Airpods Max 2

Apple hat mit den Airpods Max 2 eine neue Version seiner Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Die Neuauflage soll vor allem Verbesserungen bezüglich Geräuschunterdrückung, Klangqualität und Funktionalität mitbringen.
Apple verbaut in den neuen Airpods Max erstmalig den H2-Chip. Dieser sorgt laut Apple
dafür, dass die aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zur Vorgängergeneration bis zu 1,5-mal effektiver arbeitet. Auch der Transparenzmodus wurde überarbeitet und soll nun natürlicher klingen. Bei der Audioqualität setzt Apple auf einen neuen High-Dynamic-Range-Verstärker. Zudem unterstützen die Airpods Max 2 verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz, wenn sie per USB-C-Kabel verbunden sind. Das soll nicht zuletzt in professionellen Anwendungen etwas im Bereich Musikproduktion Vorteile bringen. Apple verspricht, die neuen Airpods Max in Verbindung mit einem USB-C-Kabel seien die einzigen Kopfhörer, die es Musikern ermöglichen, in personalisiertem 3D Audio mit Head Tracking sowohl zu produzieren als auch zu mischen.
Daneben sollen die neuen Over-Ears zahlreiche neue Funktionen wie adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und – je nach Region, verbundenem iPhone und Verfügbarkeit – Live Übersetzung mit sich bringen. Weitere Funktionen sind eine personalisierte Lautstärkeanpassung, Schutz vor lauten Umgebungsgeräuschen sowie Siri-Interaktionen per Kopfbewegung.
Die AirPods Max 2 erscheinen in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau. Vorbestellungen sind laut Apple ab dem 25. März möglich, die Auslieferung soll Anfang April starten. In der Schweiz liegt der Preis bei 499 Franken.
(mw)