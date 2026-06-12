Gratis-VPN in Firefox neu unlimitiert nutzbar

Ende März hat Mozilla
angekündigt, den Open-Source-Browser Firefox mit einem kostenfrei nutzbaren VPN auszustatten ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Zum Launch war das Bandbreitenvolumen auf 50 GB pro Monat begrenzt und der Service stand nur in ausgewählten Ländern zur Verfügung.
Wie das Firefox-Team diese Woche aber via Reddit bekanntgab
, will man die Restriktionen während den kommenden Ferienwochen aufheben. So wird die Bandbreitenbegrenzung für den Sommer gänzlich aufgehoben, und zwar bis zum 31. August. Zudem wurde die Zahl der Standorte, von denen aus das VPN-Feature genutzt werden kann, deutlich erweitert.
Wurden bis anhin nur die Länder USA, Grossbritannien, Deutschland und Frankreich unterstützt, finden sich auf der Liste nun so gut wie alle westeuropäischen Länder, inklusive der Schweiz.
(rd)