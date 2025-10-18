cnt
Mozilla testet Gratis-VPN für Firefox
Quelle: Depositphotos

Der Open-Source-Browser Firefox soll wie der Opera-Browser mit einer kostenlos nutzbaren VPN-Funktion ausgestattet werden. Derzeit wird das Feature mit zufällig ausgewählten Usern getestet.
18. Oktober 2025

     

Bei Mozilla hat man mit der Arbeit an einer integrierten VPN-Lösung für den Open-Source-Browser Firefox begonnen. Dabei soll es sich um eine kostenlose, ausschliesslich im Browser verfügbare VPN-Funktion handeln, wie "Techradar" mit Bezug auf einen Beitrag im Mozilla-Forum berichtet, der bereits vergangene Woche veröffentlicht wurde.

Noch befinde sich das Vorhaben in einem frühen Stadium, heisst da. Über die kommenden Monate will man Firefox VPN mit einer kleinen Gruppe von zufällig ausgewählten Anwendern testen. Man wolle simpel starten und dann Schritt für Schritt neue Funktionen hinzufügen, um dabei Erfahrungen über den Einfluss aufs Browsen, die Nutzung und zur Anwenderzufriedenheit zu sammeln. Langfristig seien die Ziele ambitiös: Man wolle den besten Browser mit integriertem VPN auf den Markt bringen.


Abschliessend stellen die Macher klar, dass es sich beim geplanten Firefox VPN nicht um Mozilla VPN handle. Letzteres sei ein umfassender, kostenpflichtiger VPN-Service und können gleichzeitig von bis zu fünf Geräten genutzt werden. (rd)
(Quelle: Mozilla)
(Quelle: Depositphotos)


