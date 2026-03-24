Firefox 149 bringt Split View und integriertes VPN

Mozilla hat seinen Firefox-Browser in Version 149 im Stable Channel veröffentlicht. Die neue Ausgabe bietet zwei beachtenswerte neue Features: Einen Split-View-Modus und ein integriertes VPN. Im Split-View-Modus lassen sich zwei Webseiten parallel nebeneinander betrachten. Andere Browser kennen diese Möglichkeit bereits seit längerem, jetzt holt Firefox nach. Split View wird mit einem Klick auf ein Tab mit der rechten Maustaste und der Option "Add to Split View" aktiviert.
Die zweite Hauptneuerung, die integrierte VPN-Funktion, ist aktuell nur in den USA, Grossbritannien, Deutschland und Frankreich verfügbar und kommt mit einem monatlichen Datenvolumen von maximal 50 GB. Im Gegensatz zu herkömmlichen VPNs lässt sich für das Routing kein bestimmtes Ausgangsland definieren – wer diese Funktionalität benötigt, muss weiterhin auf einen dedizierten VPN-Provider zurückgreifen. Als drittes, im Rahmen von Firefox Labs entwickeltes neues Feature, nennt Mozilla
Tab Notes: Damit kann man einem Tab zusätzliche Informationen hinzufügen.
Das Changelog für Version 149 zählt weitere kleine Neuerungen auf. So sollen viele PDF-Dateien dank Hardwarebeschleunigung nun markant schneller laden. Für Websites, die von Safebrowsing als bösartig erkannt wurden, blockiert Firefox 149 sämtliche Benachrichtigungen und zieht alle Berechtigungen zurück. Dies verunmöglicht, das unsichere Websites im Hintergrund Benachrichtigungen an die Nutzer schicken – eine Praxis, die häufig für unerwünschte Werbung, beim oder Phishing eingesetzt wird. Ein Share-Button in der Toolbar erlaubt es, den aktuellen Seiteninhalt mit den systemweiten Sharing-Optionen von Windows beziehungsweise Mac OS zu teilen. Darüber hinaus hat Mozilla das automatische Ausfüllen von Adressen in Formularen und die Übersetzungsfunktion auf zusätzliche Länder und Sprachen erweitert.
Firefox 149 steht in unserer Freeware Library zum Download bereit
.
(ubi)