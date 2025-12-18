cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Mozilla will zum vertrauenswürdigsten Softwareunternehmen werden
Quelle: Depositphotos

Mozilla will zum vertrauenswürdigsten Softwareunternehmen werden

Mozilla stellt sich unter dem neuen CEO Anthony Enzor-DeMeo strategisch neu auf und rückt Vertrauen und Nutzer-Kontrolle stärker ins Zentrum. Firefox soll sich zu einem modernen KI-Browser entwickeln und zugleich der Kern eines grösseren Software-Ökosystems bleiben.
18. Dezember 2025

     

Mozilla richtet sich mit Anthony Enzor-DeMeo an der Spitze neu aus und beschreibt Vertrauen als zentrales Ziel. In seinem Blogbeitrag sagt er, Mozilla wolle sich darauf konzentrieren, ein vertrauenswürdiges Softwareunternehmen zu werden, und betont, dass es dabei nicht um einen Werbespruch gehe, sondern um eine klare Richtung, die bestimmt, wie das Unternehmen Produkte entwickelt und wächst.

Enzor-DeMeo bedankt sich zudem bei Interims-CEO Laura Chambers, die Mozilla laut dem Beitrag durch eine Phase mit dem Einzug von KI, einem bedeutenden Kartellverfahren, zweistelligem mobilem Wachstum von Firefox und ersten Erfolgen bei der Umsatzdiversifizierung geführt habe. Chambers soll dem Text zufolge Mozilla verbunden bleiben und in den Aufsichtsrat zurückkehren.


Für die Produktseite nennt das Unternehmen konkrete Leitplanken. Nutzer sollen Kontrolle darüber haben, wie Funktionen arbeiten, und Themen wie Datenschutz, Datennutzung und KI sollen klar und verständlich erklärt werden. KI soll laut Enzor-DeMeo immer optional sein und sich leicht deaktivieren lassen, damit Nutzer echte Wahlmöglichkeiten haben.

Firefox bleibt laut dem Beitrag das zentrale Produkt, soll aber breiter gedacht werden. Mozilla kündigt an, Firefox zu einem modernen KI-Browser weiterzuentwickeln und ein Portfolio neuer und bestehender Software-Erweiterungen zu unterstützen, das über den reinen Browser hinausgeht. Den Fortschritt will Mozilla an einem doppelten Massstab messen, der Mission und Markterfolg umfasst, und nennt für die nächsten drei Jahre Investitionen in KI, sowie eine weitere Diversifizierung der Einnahmen über die Suche hinaus. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Firefox testet Backup-Funktion für den Umstieg auf Windows 11

 3. Dezember 2025 - Mozilla arbeitet an einer Backup-Funktion in Firefox, die Nutzern beim Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 helfen soll, ihre Browserdaten zu sichern und mitzunehmen.

Mozilla testet Gratis-VPN für Firefox

 20. Oktober 2025 - Der Open-Source-Browser Firefox soll wie der Opera-Browser mit einer kostenlos nutzbaren VPN-Funktion ausgestattet werden. Derzeit wird das Feature mit zufällig ausgewählten Usern getestet.

Mozilla wegen KI in Firefox 141 unter Beschuss

 11. August 2025 - Auf Reddit beschweren sich User über das mit Firefox 141 eingeführte Smart Tab Grouping. Es führe zu übermässiger CPU-Last und zu unnötigem Akkuverbrauch.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER