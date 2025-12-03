Firefox testet Backup-Funktion für den Umstieg auf Windows 11

Die neue Backup-Funktion, an der Mozilla
gerade arbeitet, soll in Firefox sicherstellen, dass beim Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 Lesezeichen, Verlauf, Passwörter und weitere Daten nicht verloren gehen. Laut "Windows Report
" blendete Firefox auf Windows-10-Systemen nach einem Update eine Nachricht auf der Seite about:welcome ein, mit dem Hinweis, man könne vor dem Umstieg auf Windows 11 die Firefox-Daten sichern. Nutzerinnen und Nutzer sollen dort die Möglichkeit haben, ihre Daten entweder über ein bestehendes Firefox-Konto zu sichern oder die Daten lokal zu speichern.
Für das lokale Backup bietet Firefox nach Angaben des Berichts zwei Varianten. Die Option "Einfache Einrichtung" speichere Lesezeichen, Verlauf und Einstellungen ohne Verschlüsselung, lasse aber Passwörter und Zahlungsdaten weg. Die Option "Alle Daten" nehme auch Passwörter und Zahlungsinformationen in die Sicherung auf, verlange dafür aber ein eigenes Verschlüsselungspasswort mit mindestens acht Zeichen. Anschliessend fragt Firefox nach einem Speicherort für die Backup-Datei und empfiehlt Onedrive, erlaube aber auch Ordner, externe Laufwerke oder andere Ziele.
Beim späteren Start auf einem Windows-11-Gerät sucht Firefox laut Windows Report erneut auf der about:welcome-Seite nach vorhandenen Sicherungsdateien. Wird eine passende Datei gefunden, können Nutzer sie auswählen, gegebenenfalls das Verschlüsselungspasswort eingeben und so Lesezeichen, Verlauf, Erweiterungen und Einstellungen wiederherstellen. Ein konkreter Starttermin für die Backup-Funktion wurde von Mozilla bislang nicht genannt.
(dow)