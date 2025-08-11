Mozilla wegen KI in Firefox 141 unter Beschuss

Mit der vor rund drei Wochen lancierten Firefox-Version 141 führte Mozilla
KI-unterstützte Tabgruppen ein. Auf Basis eines lokalen KI-Modells identifiziert die neue Firefox Version verwandte Tabs, stellt sie in einer Gruppe zusammen und schlägt Namen für die Gruppen vor. Über einen Button kann die KI sogar Empfehlungen für zusätzliche Tabs ermitteln.Auf Reddit
beklagen sich mehrere User darüber, dass die KI zu überbordender CPU-Nutzung und damit zu hohen Stromverbrauch führe. Im Taskmanager widerspiegelt sich dies in einem ressourcenhungrigen Prozess namens Inference. Und auch generell finden es die Reddit-User nicht gut, dass Mozilla jetzt auch noch KI in den Browser einbaut. So äussert sich User st8tic88 mehr als deutlich: "Ich möchte nicht, dass dieser Müll meinen Browser überlastet, meine CPU überlastet und meine Akkulaufzeit verkürzt. Es gibt absolut keinen Grund dafür, es ist keine gute Funktion, und es ist absolut beschämend, dass Firefox auf diesen Zug aufspringt. Der Sinn eines Browsers besteht darin, Webseiten herunterzuladen und zu rendern."
Wer die KI-gestützten Tabgruppen oder den ebenfalls integrierten KI-Chat ausschalten will, kann dies in den erweiterten Einstellungen tun. Unter about:config lässt sich der Chat durch Setzen des Flags browser.ml.chat.enabled auf den Wert false deaktivieren. Für das Smart Tab Grouping ist das Flag browser.tabs.groups.smart.enabled zuständig.
(ubi)