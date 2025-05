Mozilla stellt Pocket und Fakespot ein

Mozilla hat angekündigt , die Weiterentwicklung und den Betrieb der Produkte Pocket und Fakespot einzustellen. Diese Entscheidung sei Teil einer strategischen Neuausrichtung, mit der das Unternehmen seine Ressourcen gezielter auf den Browser Firefox und neue Funktionen konzentrieren will.Pocket, eine Anwendung zum Speichern respektive Ablegen von Online-Inhalten, um sie später zu lesen, wird ab dem 8. Juli 2025 nicht mehr verfügbar sein. Bereits ab dem 22. Mai 2025 können keine neuen Downloads oder Premium-Abonnements mehr abgeschlossen werden. Bestehende monatliche und jährliche Abonnements werden automatisch beendet, wobei Jahresabonnenten ab dem 8. Juli eine Rückerstattung erhalten sollen. Nutzerinnen und Nutzer können ihre gespeicherten Inhalte noch bis zum 8. Oktober 2025 exportieren. Danach werden die Daten endgültig gelöscht, so Mozilla . Auch die API-Schnittstelle wird ab diesem Datum nicht mehr nutzbar sein.Fakespot, ein Tool zur Analyse der Vertrauenswürdigkeit von Online-Bewertungen, wird am 1. Juli 2025 eingestellt. Die dazugehörigen Browser-Erweiterungen, mobilen Apps und die Webseite werden zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Bereits am 10. Juni wird die Funktion Review Checker innerhalb von Firefox deaktiviert.Mozilla begründet den Schritt mit veränderten Nutzungsgewohnheiten im Netz. So habe sich das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer beim Speichern und Konsumieren von Inhalten gewandelt. Die durch Pocket geprägte Funktionalität finde sich inzwischen direkt im Firefox-Browser wieder, unter anderem durch kuratierte Empfehlungen und neue Lesezeichenfunktionen. Derweil soll die Integration von KI-gestützten Funktionen, vertikalen Tabs oder intelligenter Suche künftig stärker ausgebaut werden. (mw)