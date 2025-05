Mozilla lanciert Firefox Labs

Mozilla hat Firefox Labs vorgestellt , ein Bereich, über den experimentelle Funktionen des Browsers vor ihrer offiziellen Einführung getestet werden können. Ziel ist es laut Mozilla , Rückmeldungen aus der Community frühzeitig in die Produktentwicklung einfliessen zu lassen.Laut Mozilla sollen neue Ideen so schneller erprobt und angepasst werden können, ohne dass spezielle Testversionen wie Firefox Nightly erforderlich sind. Interessierte können die Funktionen direkt in den Einstellungen aktivieren – Voraussetzung ist, dass die aktuellste Version des Browsers verwendet wird.Zum Start stehen zwei Funktionen zur Verfügung: Individuell anpassbare Hintergründe für die neue Tab-Seite sowie sogenannte Link-Vorschauen, die eine Vorschau auf den Inhalt eines Links bieten, ohne dass ein neuer Tab geöffnet werden muss. Beide Funktionen basieren laut Mozilla auf Rückmeldungen aus der Community. Die Rückmeldung zu den Testfunktionen erfolgt über Mozilla Connect, Mozillas zentrale Plattform für den Austausch zwischen Nutzenden und Entwicklerteams. (mw)