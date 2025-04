Mozilla startet Entwicklung von Thunderbird für iOS

Mozillas E-Mail-App Thunderbird soll künftig auch auf dem iPhone und iPad zur Verfügung stehen. Die Entwicklung der App für die Apple-Mobilbetriebssysteme hat soeben begonnen, wie aus der Github-Seite des Projekts hervorgeht: "Dieses Projekt hat zum Ziel, die Thunderbird-E-Mail-Erfahrung auf iOS-Geräte zu bringen. Thunderbird für iOS ist eine von Grund auf neue Entwicklungsinitiative, um einen hochwertigen E-Mail-Client zu schaffen, der speziell für iOS konzipiert ist."Das Projekt ist indes noch nicht so weit, dass aktive Contributors gesucht werden. Man kann aber bereits über den Github Issue Tracker Ideen einreichen oder potenzielle Probleme nennen, um die Vision der Entwickler zu ergänzen und verfeinern. Der Entwicklungsfortschritt lässt sich hier verfolgen. Später sind dann auch aktive Beiträge gefragt, worauf man sich jetzt schon vorbereiten könne. Eine erste Alphaversion wird auf Ende 2025 erwartet, wie Mozilla , interessanterweise in einem Blogpost zu Thunderbird für Android , bereits am 6. März mitgeteilt hat. (ubi)