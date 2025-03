Thunderbird neu mit monatlichem Release-Zyklus

Mozilla passt den Release-Zyklus seines E-Mail Clients demjenigen des Browsers Firefox an, jedenfalls, was die Desktop-Variante betrifft. Der Start der neuen Erscheinungsweise erfolgt mit Thunderbird Version 136 für Windows, MacOS und Linux. In den monatlichen Releases sind jeweils neue Features und Verbesserungen sowie Bugfixes und Sicherheitsupdates enthalten.Im Fall von Thunderbird 136 wurden mindestens elf Schwachstellen ausgemerzt, wie das aktuelle Security Advisory kundtut. Vier der behobenen Sicherheitslücken gelten als hoch riskant. Mozilla möchte nun möglichst viele Thunderbird User auf dem neuen Release Channel bringen. Neue User erhalten diesen Channel standardmässig beim Download von Firefox.Bisherige Nutzer der ESR-Version von Thunderbird, die nun den neuen Release Channel nutzen möchten, müssen zunächst den Thunderbird-136-Installer herunterladen, vor der Installation das aktuelle Userprofil sichern und dann die neue Version im selben Verzeichnis installieren wie die bisherige Thunderbird-Version.Die Langzeitversion von Thunderbird, die sich für Nutzer anbietet, die Stabilität höher priorisieren als neue Features und Verbesserungen, ist aktuell 128 ESR und erhält Sicherheitsupdates bis September 2025. Danach erscheint mit Thunderbird 140 ESR eine neue Hauptversion. Auch die ESR-Version erhält monatliche Sicherheitsupdates, aber keine neuen Features. (ubi)