Firefox bekommt (irgendwann) Progressive Web Apps

Progressive Web Apps (PWAs) für Firefox befinden sich in Arbeit. Das bestätigt Produktmanager David Rubino in einem Blogbeitrag . Wann die PWAs allerdings fertig sind, das ist aktuell noch komplett offen. Rubino erklärt, dass die Implementierung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.Zwar hatten die Firefox-Entwickler bereits zuvor einen Prototyp für Progressive Web Apps auf die Beine gestellt, diesen jedoch verworfen, nachdem er bei Nutzern für Verwirrung sorgte. Daher steht jetzt ein neuer Ansatz auf der Agenda. Die PWAs sollen es erlauben, Webseiten teils wie Web-Apps zu nutzen. So lassen sie sich beispielsweise mit Symbol in der Taskleiste verankern. Sie sind aber auf eine Domäne beschränkt. Die Webseiten erlauben daher keine Weiterleitung. Links öffnen sich stets in einem Browser-Fenster.Laut Rubino handelt sich bei den PWAs um eines der meistgewünschten Features der Firefox-Community. Vorerst werden sie aber nur für Windows kommen, da sich die Integration in MacOS laut dem Produktmanager deutlich komplizierter gestaltet. Wie lange die Entwicklung aber grundsätzlich noch in Anspruch nehmen wird, das hat Rubino wie erwähnt offengelassen. (sta)