Firefox 136.0 mit Sidebar-Update und vertikalen Tabs

Mozilla hat die neue Major-Version 136.0 seines Browser Firefox veröffentlicht. Neu sind dabei verschiedene Features rund um die Sidebar, das Tab-Management und das Aufräumen der Browser-History.Erstens wurde die Sidebar überarbeitet. Diese gibt Nutzern Zugriff auf verschiedene Tools, darunter auch eine Auswahl verschiedener KI-Chatbots, die hier genutzt werden können. Verfügbar sind Claude, ChatGPT, Gemini, Huggingchat und Le Chat Mistral. Weiter bietet die Sidebar Zugriff auf Firefox-Tabs von anderen Geräten des Nutzers und die Browsing History.Apropos Browsing History: Diese lässt sich neu aufräumen, ohne die Daten fürs Ausfüllen von Formularen mit zu löschen.Und schliesslich gibt’s in der neuen Firefox-Version nun auch vertikale Tabs, die dann gleich oben in der neuen Sidebar angezeigt werden. Die geöffneten und angepinnten Tabs sollen sich so übersichtlicher durchscrollen lassen.Dazu sind bei Firefox 136 noch eine Reihe an Performance- und Quality-of-Life-Verbesserungen mit an Bord. So etwa die Leistungsoptimierung von Tabs, die auf MacOS-Geräten im Hintergrund geöffnet sind. Alle Updates im Detail finden sich hier bei Mozilla Die neue Firefox-Version ist wie immer in der gut sortierten Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zu finden. (win)