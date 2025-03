Firefox-User mit älterem Browser sollten jetzt updaten

Wer eine ältere Version des Mozilla-Browsers Firefox nutzt, könnte am 14. März 2025 eine unangenehme Überraschung erleben. An diesem Datum läuft nämlich ein kritisches Root-Zertifikat aus, wie "Betanews" meldet . Die Folge: Firefox-Add-ons lassen sich nicht mehr nutzen, und auch weitere Funktionen dürften betroffen sein, darunter Streaming, das DRM benötigt sowie die integrierten Security-Funktionen von Firefox, darunter Blacklists für gefährliche Add-ons und bestimmte Zertifikate sowie die Warnung vor kompromittierten Passwörtern.Es empfiehlt sich also, seinen alten Firefox möglichst rasch auf eine neue Version zu bringen. Um den geschilderten Problemen nicht begegnen zu müssen, sollte der Browser mindestens auf Version 128 aktualisiert werden. Für Firefox-ESR-Nutzer ist die Mindestversion 115.13. Dies gilt für alle Betriebssysteme, die Firefox unterstützt – auch für ältere Version wie Windows 7, 8 und 8.1 sowie MacOS 10.12 bis 10.14. (ubi)