Firefox Nova: Mozilla arbeitet an UI-Redesign

Mozilla beschäftigt sich unter dem Codenamen Nova mit einem umfassenden Redesign der Oberfläche seines Browsers Firefox, wie der Salzburger Webentwickler Sören Hentschel in seinem auf Mozilla
fokussierten, aber unabhängigen Blog
berichtet. Das neue Design ist aktuell in einem frühen Stadium in Arbeit, in welcher Firefox-Version es zum ersten Mal zum Tragen kommt, ist nicht bekannt.
Hentschel schreibt von starken Rundungen als charakteristischem Hauptmerkmal des neuen Designs. Tabs und Adressleiste sollen deutlich runder erscheinen als bisher, ebenso der Sidebar Launcher, da kommt ein Bereich der angezeigten Webseite und Elemente auf der Startseite des Browsers. Ein weiteres Merkmal: Statt der bisherigen einfarbigen Flächen prägen dezente Farbverläufe das Erscheinungsbild. Ausserdem stellt der Blogger "eine Tendenz ins Violette" fest, was allerdings durch das Theme oder eine Einstellung beeinflusst sein könne.
(ubi)