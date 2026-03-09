cnt
Firefox Nova: Mozilla arbeitet an UI-Redesign
Auf Photon und Proton folgt Nova: Mozilla verpasst Firefox einmal mehr eine diesmal im wahrsten Sinn runderneuerte Oberfläche. Das Projekt befindet sich in einem frühen Stadium – wann das Redesign offiziell das Licht der Welt erblickt, ist noch nicht bekannt.
Mozilla beschäftigt sich unter dem Codenamen Nova mit einem umfassenden Redesign der Oberfläche seines Browsers Firefox, wie der Salzburger Webentwickler Sören Hentschel in seinem auf Mozilla fokussierten, aber unabhängigen Blog berichtet. Das neue Design ist aktuell in einem frühen Stadium in Arbeit, in welcher Firefox-Version es zum ersten Mal zum Tragen kommt, ist nicht bekannt.


Hentschel schreibt von starken Rundungen als charakteristischem Hauptmerkmal des neuen Designs. Tabs und Adressleiste sollen deutlich runder erscheinen als bisher, ebenso der Sidebar Launcher, da kommt ein Bereich der angezeigten Webseite und Elemente auf der Startseite des Browsers. Ein weiteres Merkmal: Statt der bisherigen einfarbigen Flächen prägen dezente Farbverläufe das Erscheinungsbild. Ausserdem stellt der Blogger "eine Tendenz ins Violette" fest, was allerdings durch das Theme oder eine Einstellung beeinflusst sein könne. (ubi)
Firefox Nova Startseite (frühes Mockup, inoffîziell) (Quelle: via Sören Hentzschel)
