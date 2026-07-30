Microsoft installiert ungefragt neue Onedrive Photos App

Microsoft installiert einmal mehr ungefragt eine eigene App flächendeckend auf Windows-Rechnern. Im aktuellen Fall handelt es sich um eine Erweiterung von Onedrive namens Onedrive Photos, die von "Windowslatest" entdeckt
wurde.
Die neue App wurde stillschweigend installiert und taucht nun im Startmenü von Windows PCs auf. Es handelt sich dabei um eine WebView2-App und damit nicht um eine native Anwendung.
Stossend sind daran zwei Dinge: Erstens lässt sich die App nur schwer deinstallieren, weil sie als Teil von Onedrive auf dem Rechner landet. Wer Onedrive nutzt, bekommt also auch die Photos App, ob man will oder nicht.
Und zweitens indexiert Onedrive Photos automatisch alle Bilder, die sich in den entsprechenden Foldern (Gallery, People, Albums, Favorites etc.) befinden. Wie gewohnt zeigt Microsoft
dabei grosses Interesse, Windows-User zur Nutzung der eigenen Apps zu bewegen. So wird man, wenn man mit einem Microsoft Account eingeloggt ist, in Onedrive Photos etwa auch gefragt, ob man etwa den automatischen Gesichts-Scan aktivieren will.
Die neue Onedrive Photos App beherrscht neben einer Reihe von KI-Funktionen und OCR auch die üblichen Aktionen von Photo Apps (kopieren, teilen, bearbeiten etc.) und bekommt von "Windowslatest" gute Noten zur Usability und Performance. Die Frage, ob die Doppelspurigkeit mit dem neuen Onedrive Photos und der alten Windows Photos App über längere Zeit Sinn ergibt, stellt sich darüber hinaus auch.
(win)