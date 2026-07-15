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Windows-Suche wird entschlackt und verbessert
Quelle: Depositphotos

Windows-Suche wird entschlackt und verbessert

Mit umfassenden Verbesserungen bei der integrierten Suchfunktion von Windows will Microsoft eines seiner Versprechen für die künftig bessere Qualität von Windows einlösen. Die Suche soll übersichtlicher werden und relevantere Ergebnisse liefern.
15. Juli 2026

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Was sich manche Windows-User schon lange wünschen, soll jetzt Realität werden. Im Windows Insider Blog hat Microsoft offiziell Verbesserungen an der Windows Search Box angekündigt, nachddem bereits seit einiger Zeit davon die Rede war. Die Suchergebnisse sollen damit zuverlässiger, übersichtlicher und klarer dargestellt werden – und zwar bevor man darauf klickt. Die Neuerungen werden ab sofort schrittweise in einem kontrollierten Feature Rollout für Windows Insider eingeführt, zunächst im Experimental Channel.


Als Erstes nennt der Beitrag einen übersichtlicheren Startbildschirm. Auf der Startseite der Suchfunktion fallen visuelle Ablenkungen weg, dafür werden die letzten Suchanfragen in den Vordergrund gerückt. Zum Zweiten verspricht Microsoft klarere Ergebnisse: Die Suche soll künftig besser anzeigen, woher ein Ergebnis stammt, ob von einer App, einer Einstellung, einer Datei, aus dem Web oder aus dem Microsoft Store. Dazu sollen unter anderem konsistentere Untertitel und eine grosszügigere Darstellung verhelfen.
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Depositphotos)
Besondere Freude dürfte bei der dritten Ankündigung aufkommen: Werbeinhalte werden aus den Suchergebnissen entfernt. An erster Stelle steht neue Relevanteste Antwort und nicht etwa verwandte Produkte oder Werbeaktionen. Und für Suchergebnisse aus dem Web oder aus dem Microsoft Store gibt es neue Einstellungen. Man kann jetzt angeben, ob neben den lokalen Suchergebnissen auch Vorschläge aus dem Web oder dem Store angezeigt werden sollen. Auf jeden Fall sollen lokale Suchergebnisse bevorzugt angezeigt werden, wenn sie besser passen. Des Weiteren will Microsoft die Rangfolge der Ergebnisse bei der Suche nach Einstellungen verbessert haben.


Die App-Suche kommt neu besser mit Tippfehlern, fehlenden oder überflüssigen Buchstaben und Wortfragmenten zurecht. Die Suche findet zum Beispiel Outlook auch dann, wenn nur "utlook" eingegeben wird. Verbesserungen verspricht der Windows Hersteller auch bei der Suche nach Dateien – hier kann neu bereits mit zwei Zeichen nach lokalen Dateien gesucht werden, und Dateien aus der Cloud werden in den Suchergebnissen deutlicher dargestellt. (ubi)


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