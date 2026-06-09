Microsoft will Bing-Zwang in Windows Search abschaffen

Die Suchfunktion von Windows 11, aus Nutzersicht eigentlich dazu da, Ergebnisse vom Gerät selbst anzuzeigen, vermischt stattdessen lokale Resultate mit Suchergebnisse aus dem Web, die naturgemäss via Bing abgerufen werden. Sucht man zum Beispiel mit Windows Search nach einer App, erscheint manchmal nicht die auf dem Gerät installierte App, sondern ein Webresultat, und auch bei anderen Suchanfragen priorisiert Windows Search öfter mal Bing, was betroffene User nicht lieben.
Microsoft will das negative Feedback jetzt ernst nehmen und gelobt Besserung. Das Unternehmen räumt ein, dass das aktuelle Sucherlebnis nicht gerade optimal sei und verkündete gegenüber "Windows Latest"
, dass künftig lokale Resultate bevorzugt werden sollen – und dies schon nach der Eingabe weniger Zeichen. An einem privaten Windows-Insider-Meeting soll Microsoft
sogar demonstriert haben, wie sich die Websuche in Windows Search ganz abschalten lässt.
(ubi)