Onedrive-Support endet für altes Windows 10

Auf Windows 10 22H1 und älteren Versionen endet die Unterstützung für die Onedrive-Synchronisierung am 15. August 2026. Wie Microsoft
in der Mitteilung MC1426708
im Message Center schreibt, gibt es danach keine neuen Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates mehr.
Onedrive selbst verschwindet dadurch nicht. Die Änderung betrifft den Synchronisierungsclient unter Windows 10. Er kann nach dem Stichtag zwar weiterlaufen, Microsoft garantiert den Betrieb aber nicht mehr. Treten später Probleme auf, müssen Nutzer deshalb mit Einschränkungen rechnen.
Als Übergang empfiehlt Microsoft ein Update auf Windows 10 22H2. Auf dieser letzten Hauptversion von Windows 10 soll der Onedrive-Client noch bis zum 10. Oktober 2028 Updates erhalten. Langfristig verweist Microsoft auf Windows 11. Wer auf das neuere Betriebssystem wechseln kann, umgeht damit auch die nächste Supportfrist im Oktober 2028.
(dow)